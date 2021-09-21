自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華憑著招牌門牙和無厘頭風格走紅，近期成為連千毅的直播班底話題不斷，昨（20日）法拉利姐在直播中無預警爆料鄧佳華有女朋友了，對此他今（21日）親自發文揭露真相。

法拉利姐和鄧佳華19日才在連千毅的直播中PK安全之吻26秒、絲襪套頭等遊戲，兩人為了獎金卯起來的衝勁笑料不斷，也把一旁的徐亨看傻眼。20日法拉利姐再開直播，邊吃排餐邊聊天，提到酸民的惡意言論，她感到相當不滿，認為和鄧佳華是「魚幫水、水幫魚」的關係，讚賞對方的工作態度非常敬業，更加碼爆料「人家也是有女朋友啦！對啊他很犧牲對啊！」突如其來的八卦把旁邊的助理嚇一大跳，急忙追問：「他有女朋友？」法拉利姐肯定地回：「有啊！」

對此，鄧佳華今（21日）上午在臉書公布真相：「我是真的想要一個女朋友，也就是我最愛的女生 宜軒，但我還沒追求到宜軒，所以宜軒不是我女友。」他表示還沒有進一步的成長，能夠強大到被王心凌及其經紀公司認可，間接表態自己單身中；而他雖然曾向網紅、啦啦隊Rakuten Girls成員琳妲（林羿禎）公開示愛，但在文中再三強調「我這一生始終愛的女生只有宜軒，一直說我花心什麼的，並沒有。」

宜軒到底是誰？原來鄧佳華苦追的對象就是親子台的香草姐姐，從去年8月被女方電到後，就在臉書狂PO宜軒的美照，透露愛了1年從未改變，宜軒得知自己被鄧佳華公開告白，並沒有多做回應，僅說：「這幾天收到好多私訊，哈哈哈謝謝大家關心我沒事，所以不要再傳給我啦。」