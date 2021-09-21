恒大債務危機本周迎來重要關鍵日，周四恒大需要支付手上兩支債券的利息，總金額高達3050億美元（約新台幣8.5兆），若恒大無法在期限內付清利息，這兩種債券都會違約，外媒認為，此事將成為投資人評估，恒大風暴後續發展的重要觀察指標。

路透社報導，恒大財務風暴從集團旗下恒大財富出現到期客戶無法兌付的債務危機開始蔓延，目前恆大集團整體負債高達3050億美元（約新台幣8.5兆）成為全球負債最多的房地產開發商，且目前來看，恒大的還款能力不足，恐無法在短時間內止血。

報導指出，恒大本周將面臨重大考驗，他們必須在周四支付兩項債券的利息，分別是8350萬與4750萬美元，合計達1.3兆美元（約新台幣36.68兆），如果恒大未能在預定付款日的30天前結清利息，這兩種債券都將違約。

針對恒大引發的經濟風暴，知名做空機構Citron Research聯合創辦人Andrew Left表示，「我認為恒大的股權可能會被取消，債務已經陷入巨大困境，中國大陸可能會分拆這間公司，但我認為這不會是壓垮全球經濟的最後一根稻草。」

Andrew Left曾在2012年6月發布報告指出，恒大資不抵債且欺騙投資者，對所有恒大的相關投資者提出警告。

花旗銀行在近期公布最新報告點出，大陸監管機構可能會指示國家銀行透過不撤回信貸及延長利息支付期限的方式，爭取時間消化恒大的債務問題，「考量到私人開發商獲得銀行信貸的難度增加，且潛在流動性降低，加上銀行業的蔓延效應，我們預計約有40.7%的中資銀行資產與房地產產業有關。」

儘管如此，花旗仍認為，恒大風暴還沒有構成大陸版的雷曼時刻，「雖然恒大的違約事件，對大陸金融體系構成潛在的系統性風險，但並沒有達到雷曼時刻的水準。」

由於全球投資者擔心受到恒大風暴牽連，全球股市都受到波及，美股周一盤中重挫近千點，終場跌逾600點，港股盤中跌逾千點，尾盤跌幅雖收斂，但終場仍暴跌超過800點，此外，新加坡富台期指大跌逾2％。

恒大昨（20日）股價再跌逾10%，收在2.28港幣，創下11年來新低，今年以來恒大股價已重挫84%。