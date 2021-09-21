國民黨主席江啟臣今天上午到台南市仁德區二空眷村參加基層黨員座談會，媒體問到大陸禁止台灣輸入釋迦、蓮霧，農委會主委陳吉仲擬向WTO提告，他說，不能每次出事就轉移焦點、找理由塘塞，農民遇到的問題不能靠嘴巴搪塞，他強調，蔡政府在政治上、專業上應該要有能力處理，否則就是失職。

江啟臣表示，他昨天前往台東與縣長饒慶鈴討論釋迦狀況，因為農委會的補助無法提供農民永續保障，農民要的是好東西能有市場，貨能出得去，政府應該告訴人民解決問題的短、中、長期做法，大家才知道要如何準備。

他說，如果能連任成功，將馬上委派領袖級人物參加海峽論壇，藉機與中國大陸方面交換意見，同時也徵求農民意見，看看如何與對方談，解決農民目前所遇到的困難。

江啟臣也說，提告WTO每個人都會講，政府要告訴人民，這樣做要花多少時間、勝算如何？過程中農民損失要怎麼處理？未來各種農作物的出路，市場如何分散？陳吉仲不能每次出了事就轉移焦點、找理由塘塞，他說，懂WTO的人都知道訴訟要花很長的時間，不論最後結果如何，原有的市場也不見了。

他質疑，不知道政府到底有沒有這方面的專家？誰告訴陳吉仲講出這樣的話？這不是很專業的處理方式。