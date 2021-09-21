民眾黨立委邱臣遠 (吳家豪攝)

立法院8個常設委員會召委將在23日改選，目前確定民進黨團可取得8席、國民黨團4席召委，剩餘教育、交通、經濟與衛環4席召委，民眾黨團、時代力量黨團動向將成為關鍵。時力黨團副召陳椒華表示，黨團尚未開會決議，民眾黨團總召邱臣遠說，投票意向將視公投案、紓困振興的重大議案跨黨合作的可能性。國民黨團書記長陳玉珍則呼籲在野要團結合作監督，否則只會讓民進黨更霸道。

立法院有8個常設委員會，各設有2席召委，因召委握有法案排審權，是兵家必爭之地。上會期召委選舉，民進黨團藉由禮讓一席召委給民眾黨，換取民眾黨團支持，不過因籤運不佳，僅取得8席召委，國民黨團則靠籤運搶下7席。

陳玉珍表示，民進黨執政表現差，若委員會兩席召委全被民進黨取得，只會讓民進黨更獨大，未來法案排案、議程安排更霸道，因此在野黨應該要共同合作，監督制衡無能的執政黨。

陳玉珍說，目前各委員會召委人選大致底定，司法法制葉毓蘭、財政李貴敏、教育文化李德維、衛環蔣萬安、經濟謝依鳳、交通陳雪生等，涉及需要爭取其他在野黨支持的委員會，已請各召委人選拉票爭取支持，有信心每個委員會都能取得一席召委。

民眾黨在經濟、教文、交通、衛環等4個委員會掌握關鍵一席，投票動向將牽動各委員會召委席次。邱臣遠表示，藍綠兩黨都有來溝通過，投票意向將視召委人選、黨內個別委員投票意願及下半年「反萊豬」公投案、紓困振興等重大議案有無合作空間而定。黨團預計將在23日當天早上投票前，召開黨團會議決定。

陳椒華說，時力黨團可能會在22日下午時討論此事，目前傾向由個別委員自行決定。

上會期民進黨團在最後一刻出招，成功以一席召委換取民眾黨團支持，這次如何出招？民進黨團總召柯建銘表示，日前已經有跟邱臣遠談過，所有可能方式都能談，但距離召委選舉還有幾天，各自都還在觀望、爭取支持，勢必要等到最後才會出牌，尊重各黨團決定。