馬來西亞網紅情侶Harry Pang和JingEn，平時都靠接業配、拍廣告等維生，才19歲的他們日前宣布未婚懷孕消息，頓時引發爭議，不少人都質疑他們太年輕，沒有辦法成為稱職的父母，對此，他們也不甘示弱公開求婚影片並反擊，「錢能解決一切問題」。

JingEn目前懷孕9周，她日前和男友在IG公布胎兒超音波照片，透露周遭親友和男友都對此事十分興奮，Harry Pang也表示：「我知道一定會有人說三道四，我只能說時間能證明一切。我看過很多照著順序步入婚姻結婚生子的人，到最後還是一拍兩散。也看過很多未婚先孕，到老還是非常的幸福。」

Harry Pang自己曾經是渣男，但遇到JingEn讓他決定收山，為對方戒菸、少喝酒、改脾氣，「今天，妳不只是我女朋友，也是我未來的老婆、我孩子的媽媽。」對於外界質疑他們年紀太小就當爸媽，Harry Pang也反擊年齡不是問題，決心會好好照顧女友。

據《HEADLINER》報導，2人目前都是全職網紅，一個月的收入大約在4000至1萬令吉（約2.7萬至6.7萬元台幣）之間，他們也自創品牌開店，雖然未滿20歲卻已經經濟獨立，情侶倆今天又發文強調「『錢能解決一切問題』這句話真的說得對」，表示健康、快樂，最終都與金錢相關。