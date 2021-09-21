馬林魚外野手桑契斯空手接殺高飛球。（MLB臉書）

馬林魚菜鳥外野手桑契斯(Jesus Sanchez)表演了一個美妙的技巧，他在一次右外野牆邊空手接殺了深遠飛球，國民打者湯瑪斯(Lane Thomas)當場立住了腳不敢置信，走回休息區時還回頭再瞪了一眼（湯瑪斯自己也是外野手）。馬林魚投手「蜥蜴王」盧札多(Jesus Luzardo)脫帽致敬，成為今日第一好球。

4局上，湯瑪斯把球打到右外野方向，看起來可能飛到界外，桑契斯一路衝向牆邊，最後一刻他才發現跑過頭了。桑契斯是左手戴手套的，那時要反手接球已經來不及，只好伸出右手直接把球接殺。桑契斯笑容滿面，但空手接球看了就很痛，他的手大概會痛個兩天。

從重播看來，那球可能是掉在界內，如果桑契斯沒接到就是二壘打了，多虧他的「金手掌」拯救了盧札多。大聯盟過去也有幾次野手在情況緊迫時空手接球，不過深遠的飛球比較少見。

對於棒球的「表親」板球選手來說，這就沒什麼稀奇了，因為板球的野手不許戴手套，他們一向是空手接球，並且板球比棒球更硬、更重。板球野手通常要同時把兩個手掌併攏來接球以防受傷。事實上早期的棒球因為裝備不齊全，野手也是赤手上陣，直到19世紀末才全面裝備手套。空手的好處是兩隻手都能接球與傳球，球員守備的位置比較彈性。

桑契斯此戰還轟出一發兩分彈，雙方大戰到第10局由馬林魚再見安打獲勝。他和盧札多的名字碰巧都是「耶穌」，也被球迷稱讚是「耶穌救了耶穌」。