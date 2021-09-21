加拿大國會大選結果出爐，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨囊括最多席次，杜魯道連任第3任。

加拿大國會大選結果出爐，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨囊括最多席次，杜魯道將連任第3任。不過杜魯道提前2年舉行大選，目標就是希望組成多數政府，不過本屆選舉席次仍未過半，原先目標仍未達成。

綜合路透社、美聯社報導，加拿大國會大選結果出爐，加國總理杜魯道自由黨拿下156席席次，對手保守黨拿下123席次，「魁北克集團」（Bloc Québécois）拿下29席、新民主黨（New Democratic Party）拿下28席、綠黨囊括2席。

自由黨拿下最多席次，代表杜魯道贏下第3任期，不過加拿大國會共338席，政黨必須拿下170席才能組成多數政府，自由黨此次選舉席次未過半。

現年49歲的杜魯道於2015年首次執政，2019年再度連任，但因為年輕時把臉塗黑的風波，導致當年選舉失去國會多數席次，為了擺脫少數政府窘境，杜魯道豪賭，提前2年舉行大選，目標取得國會優勢地位，不過自由黨本屆只比選前多贏1席次，席次仍未過半，杜魯道希望組成多數政府的願望破滅。

杜魯道原先冀望從政府控制疫情的措施中獲得選票，包括大量支出支持企業及民眾生計，以及推動接種疫苗，使得加拿大成為全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，不過實情是，在疫情中提前舉行大選反而讓民眾不滿，加上選戰活動乏善可陳，讓這場選舉出乎意料地緊張，也讓杜魯道回到了原點，未來仍須仰賴其他政黨合作通過法案。

杜魯道所屬的自由黨支持強制民眾接種疫苗，不過保守黨反對，希望採用自願接種疫苗及快篩的方式抑制疫情。杜魯道在選戰中強調，他需要民眾重新授權，確保加拿大人同意他擺脫疫情的計畫。

同時杜魯道也打賭民眾不希望疫情中由保守派政府主政，在封城期間，杜魯道政府支出數千億美元支持經濟，他也重申保守黨懷疑封城、質疑強制疫苗接種的作法相當危險，強調加拿大需要一個遵循科學的政府。

反對黨則抨擊杜魯道沒必要提前2年舉行大選，痛批他的行為是為了自己的野心。

劍橋全球支付（Cambridge Global Payments）首席分析師沙莫特（Karl Schamotta）指出，選舉結果「基本上維持現狀」，在去年支撐經濟的財政支出計畫可能將延續。

加拿大目前還有約80萬張郵寄選票（mail-in ballots）尚未開出，預計最快當地時間21日才會開始開票。