今年的聖誕訂單暴增，卻反而讓浙江義烏商家因此而愁壞。（shutterstock）

每年從3月起，義烏的聖誕用品廠商就忙著接收全球各地訂單，一直持續到9月底、10月初。但從疫情發生尤其國外疫情持續緊繃狀態下，原本該開心大筆訂單，在義烏從事聖誕用品製作的廠商日子卻變得艱難。除可能因為供應鏈中斷承擔沒能及時交貨的賠償問題，甚至是做好卻出不了貨、積壓在工廠倉庫，也讓資金周轉遇到難題。

根據央視財經引述在義烏市何宅工業區，做了20年聖誕生意的任子玉說，今年的訂單量暴增卻高興不起來，希望自己的這批貨能晚點送到寧波港，但被貿易商當場回絕了。他指出，最近工廠裡的貨經常面臨延期，交不了貨的情況，這在義烏進行聖誕用品製作的工廠已成了普遍現象。

浙江義烏被稱為世界上最大的「聖誕用品工廠」，全球超過60％來自於此。而海外疫情沒有影響今年的聖誕生意。任子玉說自己每天在上游供應商、下游貿易商、客戶和物流公司之間溝通協調。

義烏市商務局出口科的黃俊僑表示，供應鏈中斷在全球範圍內不斷蔓延，已經擴散至全球近70％的國家。這讓義烏眾多外貿企業的出口變成了難題。

此外，船務公司的艙位費也水漲船高。據義烏市商務局出口貿易科的工作人員統計，從寧波港出口的集裝箱海運費價格這兩年漲勢迅猛。舉例美西航線2020年8月的運費價格是4400美元／櫃，今年8月已漲至18000美元／櫃，翻了4倍之多。