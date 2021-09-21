福壽山彩虹輝映波斯菊滿山蘋果 網友讚嘆美如仙境 13:022021/09/21 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福壽山農場雨後出現彩虹，與大片繽紛波斯菊花海輝映，網友讚嘆「美如仙境」。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福壽山農場雨後出現彩虹，與大片繽紛波斯菊花海輝映，網友讚嘆「美如仙境」。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場雨後出現彩虹，與滿山成熟蘋果輝映。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場正值波斯菊盛開及蘋果成熟，許多民眾趁中秋連假上山賞花渡假，昨傍晚雨後放晴，天空出現一道彩虹，輝映波斯菊花海及蘋果園。農場員工將美照分享到臉書粉絲頁，許多網友紛紛朝聖按讚，並留言「沒出門也能即時看到山上美景、美美der、很像仙境」。 ATM撿到交易明細「金額數半天」 網友中秋瘋認乾爹 羅智強一掃陰霾 臉書曝最新近況 破8000網友按讚 #波斯菊 #輝映 #蘋果 #網友 #許多 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 iPhone 13預購火爆 陸蘋果官網崩了 這顏色3分鐘搶光 11:222021/09/18 科技 大陸瘋搶iPhone 13 蘋果連夜補貨 12:102021/09/18 科技 iPhone 13便宜狂吸買氣 蘋果供應鏈拉貨有驚喜 20:402021/09/19 財經 i13預購熱 蘋果鏈喊衝 04:102021/09/20 財經要聞 購屋新手首戰！「3層樓透天」才約1千萬 條件曝光網友羨慕了 22:542021/09/19 財經 朱晏民專欄－利空近尾聲 資金回補潮蠢動 04:102021/09/19 財經要聞 路斷、橋斷，商機不斷！網友熱購果乾助農民 11:302021/09/20 寶島 小田切讓首度圓夢當導演 新劇扮警犬逛街「萬分衝擊」 16:322021/09/19 娛樂 陳時中將開會討論「自費驗抗體指引」 網友反應曝光 11:392021/09/20 政治 蕭晴解放F級身材！曬辣照發文：沒什麼優點 確實比妳「胸」一點 10:362021/09/19 娛樂 抖音第一美女真面目露餡再崩壞 熱舞美顏突消失遭酸：終於翻車 11:092021/09/20 娛樂 生活熱門新聞 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 銀髮夫妻砸千萬搬進高級養老院 一年後竟美夢破碎 - 生活 中秋節惹人嫌3禮品出爐 鄉民點名：有夠難吃 - 生活 清大學生會長奇文瘋傳 自誇最正！學生會PO文道歉 - 生活 校園明開打BNT！接種前3件事很重要 注意事項一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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