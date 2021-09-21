福壽山農場雨後出現彩虹，與大片繽紛波斯菊花海輝映，網友讚嘆「美如仙境」。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場雨後出現彩虹，與滿山成熟蘋果輝映。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場正值波斯菊盛開及蘋果成熟，許多民眾趁中秋連假上山賞花渡假，昨傍晚雨後放晴，天空出現一道彩虹，輝映波斯菊花海及蘋果園。農場員工將美照分享到臉書粉絲頁，許多網友紛紛朝聖按讚，並留言「沒出門也能即時看到山上美景、美美der、很像仙境」。