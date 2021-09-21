香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（東網）

美國輝瑞藥廠20日公布一項後期研究，稱BNT疫苗對5至11歲兒童有效，將尋求美國當局授權使用。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（21日）表示，該研究有關數據樣本只有約2200個兒童，數據還不足以批准該年齡層兒童使用或引入香港，他認為至少需有數萬人樣本作參考，並觀察心肌炎副作用等風險，否則會有安全隱憂。

何栢良表示，輝瑞公布5至11歲兒童接種減低劑量核酸疫苗後的中和抗體水平反應結果，對比12至15歲、16至25歲年齡層的疫苗數據，反映5至11歲打針後，即使減三份一劑量，都能達到足夠抗體水平，但研究未有臨床成效結果，不知道保護率，也未觀察到心肌炎反應。

何栢良說，輝瑞研究樣本只有2200個兒童，暫時還不足夠數據可批准5至11歲兒童使用或引入香港，至少需要有數萬人計的樣本，並觀察心肌炎副作用風險，否則會有安全隱憂。他認為，不應短時間內要兒童接種核酸疫苗，強調需要有龐大安全數據作基礎。

何栢良說，有部分國家如智利等已降底接種年齡予兒童打針，認為港府可以多收集安全使用數據參考。他說，由於兒童感染重症比率較小，認為可待更多安全數據再決定，暫未強烈迫切性，不宜倉促推行。

香港醫管局早前放寬醫院探病安排，完成接種新冠疫苗，可以探訪住滿一周的病人。何栢良認為，在疫情持續「清零」及「疫苗氣泡」下，香港醫管局可適度放寬探病安排，如探訪者已打兩針，兼接受檢測，已相當安全，而家屬探訪對病人康復亦有幫助。