英國一名男子日前買下一棟房子，發現廚房有一個被牆封住的空間，出於好奇他拿出工具鑿牆，豈料裡面竟坐著一隻金髮洋娃娃，懷中還抱著一張恐怖紙條，讓不少人都嚇得要他趕快搬家，不過男子不以為意，認為一切都只是前屋主開的玩笑而已。

根據《利物浦迴聲報》報導，32歲的小學老師強納森（Jonathan Lewis）在沃爾頓（Walton）買了一棟房子，並於近日搬進新住處，然而在屋內逛了一圈以後，他覺得廚房的格局有些奇怪，樓梯下方有一處空間被人用牆封住，而且還有一條電線從裡面延伸出來，強納森好奇電線的插座在哪，於是拿起工具開始鑿牆。

當鑿出接近拳頭大小的洞以後，強納森用手電筒往內一照，驚覺有2隻眼睛直直地盯著他看，細看才發現裡面竟坐著一隻金髮洋娃娃，懷中還抱著一張紙條，強納森隱隱感到不安，但還是把紙條拿起來查看，只見上面寫道：「親愛的新屋主，謝謝你釋放了我，我叫作艾米莉（Emily），我的原主人1961年時住在這裡，但我不喜歡他們，所以他們必須離開，他們每天都只會唱歌和狂歡，實在令人作嘔，刺殺是我為他們選擇的死法，所以我希望你家裡也有刀，祝你晚上好夢」。

強納森隨後將這封毛骨悚然的紙條傳給朋友看，所有人都被嚇壞了，勸他趕快搬離這棟房子，但強納森並不在意，「我的朋友建議我應該把房子賣了，不過我覺得這只是一個玩笑」，因為紙條上雖然寫著1961年，可是他在看房子的時候，房仲曾說過廚房是在4、5年前才建成的，而且紙條看起來也很新，「比起害怕，我覺得有趣的成分更多，如果是我也可能會想做一樣的惡作劇」。