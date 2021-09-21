文章稱，一名「佛媛」在社交帳號上的生活是這樣：在豪宅裡起床喝個早茶，抱著大牌包包打坐修行，抄經焚香叩拜，打玻尿酸塑造佛相，穿開衩袈裟吊帶佛衣，逢年過節開著跑車上山進香，時不時分享哪個寺廟最出片兒，每條視訊都得寫一些「佛言佛語」烘托清靜無為的氣氛。

大陸全國總工會機關報《工人日報》21日發表以〈狐狸尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的〉為題的署名評論文章稱，禮佛、吃齋、焚香、表情清冷；名包、豪車、濃妝、「種草」帶貨。近來，在各大社交媒體上，一群「佛媛」雜糅兩個毫不相干的人設，站到了流量的上游。

報導分析，雖然此類視訊如山呼海嘯般湧入社交媒體，但這樣的「佛媛」，看過一個，相當於看過了全部。看多了就會發現，那條案、那香爐、那豪宅名車，都是老演員了，文案也是流水線上下來的，再定睛一看，這幫「佛媛」不就是上一波拼裝名媛嗎？前兩天還9.9元（人民幣，下同）拼五星酒店下午茶呢，怎麼今天吃齋念佛起來了？

評論指，佛門清淨，忽然混進去一群看似與世無爭、實則物欲橫流的名媛，實在是罪過。看著底下的各種購物連結：賣化妝品的、賣衣服的、賣保健品的、餐廳推薦的，不由地想到《西遊記》裡各色妖孽，狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的。

文章說，這些句句文案不離佛語，條條視訊不離世俗的佛媛們，還不算最過分的。更有「佛欲」風大行其道，穿素衣露大腿甚至打擦邊球的，也大有人在。「留三分貪財好色，以防與世俗格格不入」這條文案被出入夜店、深夜買醉的「佛媛」們反復引用，好想問問她們：「這是三分嗎？貪嗔癡三毒戒了哪個，敢時時處處以佛門弟子示人？」

文章批評，「佛媛」們在鏡頭裡，意欲將自己打造成超凡脫俗的下凡仙子，但不能忘了人間富貴花的人設，有佛堂也要有名牌，沒佛心有流量就行了。虛榮心得到滿足、流量變現更方便，搞不准還能找到富二代，管它是不是褻瀆神靈的呢？反正信佛是假的，名牌也是假的啊，只有騙流量、掙快錢的想法是沒有變的。

報導評論，除了「佛媛」，還有「雪媛」，就是以冰雪運動愛好者為人設的「名媛」。這媛那媛的，不過是背景板不一樣，從佛堂到雪場，這個群體，想做的事都只有一件，就是炫耀。而炫耀則是一門生意，那些看似無意輕鬆的奢靡感，吸引一部分心態不成熟、價值觀不正確的觀眾，要麼為其買單，要麼成為其中一「媛」。如此反復，這門生意越做越大，風氣越來越歪，在真真假假混淆的社交媒體上，形成一股惡俗的力量──想看也得看，不想看也避不開。總之，「佛媛」的鬧劇該結束了，更希望「名媛」這個詞以後能回歸其美好的本意。