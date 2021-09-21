通緝犯低價賣手機騙帳戶 警方旅館破門進房逮詐欺鴛鴦

多項詐欺前科的王姓男子，遭新北地檢署、新北地院等5案通緝，8月中旬，又在網路賣iPhone 12手機，聲稱只要拿舊手機、4310元可交換，被害人還將自己的存摺交給他，害自己被列警示帳戶，萬華警分局接獲報案，本月17日在大安區一處旅館內逮人，並在房內起出毒品咖啡包16包，王嫌已遭法院裁定羈押。

27歲的王姓男子，因5案詐欺遭通緝，逃亡過程中，以陳姓女友的名字登記入住，並四處詐騙當作零用錢，被害人為了購買手機，提供2隻舊手機，以及4310元，還誤信提供存摺能夠享有折扣，直到帳戶被列警示帳戶，才趕緊報案。

議員游淑慧在臉書提醒，接獲被害人陳情，指稱「王浩羽」棄保潛逃，慣用手法就是在臉書上賣東西，提醒大家小心注意，常見的詐騙手法，都是以低價吸引買家，等到匯款後，人就消失不見，絕對不會貿然現身面交。

警方偵辦後，接獲3名被害人報案，並在北市大安區的旅館內，發現王嫌以陳姓女友蹤跡，警方本月17日破門進入屋內，當場查獲王嫌以及陳姓女友持有3級毒品咖啡包，王因遭通緝且已逃亡多日，遭法院裁定羈押。

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