今年JKF百大女郎第二名的正妹網紅安希，傲人的F級上圍加上破尺度的穿衣風格，讓她火速成為許多人心目中的頭號女神，日前曬岀一身cosplay的造型，除了一對傲人車頭燈如往常般搶盡目光之外，神秘三角洲地帶更是露出一小截，讓所有網友看的全暴動。

網紅安希cosplay日本Vtuber團體hololive旗下「船長」寶鐘瑪琳，只見裝扮及裝容模仿的維妙維肖，幾乎是神複製該角色的模樣，由於服裝似乎太過合身，一對傲人的F級車頭燈幾乎要從上衣炸岀，深邃事業線更是一覽無遺，不過有網友發現她雙腳攤開拍照，雖然有紅色的布遮住重點部位以防走光，但仍可清楚看出三角洲地帶露出一小截，讓人看的血脈賁張。

這張性感火辣的cosplay造型照片，短短時間就吸引上萬人按讚，紛紛留言：「感覺安希應該更適合cos團長才對」、「性感誘人的身材，迷人的辣妹」、「超辣的啊，真的好美喔，果然是我心目中的女神」、「這套太騷太火辣了啦」、「不知道還有誰比你更適合這套裝扮」，更有粉絲相當入戲直喊：「寶鐘海賊團船員報到」，引起熱烈討論。

安希日前曬岀一張火辣照片，由於衣服特殊剪裁的緣故，傲人車頭燈直接露出半截見客，旁邊還放著一隻玩具小手，呈現「意圖不軌」的動作，她也配合直呼：「小手手壞壞」，增添無限遐想空間。