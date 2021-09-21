35歲楊佩潔早年演出《太陽花》走紅，被封為「最美童星」，長大後她仍積極耕耘演藝事業，演出過《薔薇之戀》，近日則在《女力報到》有亮眼表現。今年7月閃婚嫁給交往5個月、曾是麻吉旗下嘻哈團體T.C.E成員的孫子超，近期兩人補過密月旅行，楊佩潔透露老公很希望當爸，但她拋出一句「我如果生了，你會需要照顧兩個小孩」，讓他瞬間打消念頭。

楊佩潔7歲就出道拍廣告，近日她宣布閃婚當人妻，與孫子超認識18年，交往5個月就決定登記結婚，後來她承認一切來的太突然，事前沒跟媽媽報備過，母親原本大器說：「妳的人生，只要妳過得開心就好。」但還是不改傳統性格質問雙方家長還沒見面，批評女兒「什麼都沒有就嫁了」。

楊佩潔女大十八變。（圖／中時資料照片）

楊佩潔當時還原登記經過，指都是老公同事起鬨造成，孫子超接著就印出結婚證書，楊佩潔沒想太多就跟著簽，隔天到戶政事務所登記時，孫子超更落淚說：「謝謝妳願意嫁給一個什麼都沒有的我。」兩人相識多年，楊佩潔形容孫子超就是她的大仁哥，而她婚後不改性感本色，曾在家中穿比基尼曬辣照，自誇像是美人魚，引來粉絲稱讚身材超好。

楊佩潔和老公孫子超。（圖／翻攝自楊佩潔 Peggy Yang臉書）

據《三立新聞網》報導，楊佩潔透露最近夫妻倆第一次出遠門旅行，一般夫妻間的磨合吵架兩人也有，但孫子超很懂馭妻之道，吵架不久就會很快和好，原本孫子超希望兩人早日生小孩，而楊佩潔覺得目前條件還不成熟，虧老公「會需要一次照顧兩個小孩」，又由於楊母還是希望女兒辦婚禮，楊佩潔透露目前目標就是等疫情後舉行婚宴，好給長輩一個交代和安心。