大陸突襲式宣布暫停輸入台灣釋迦與蓮霧，農委會揚言要上告WTO，國民黨立委陳以信直言，蔡政府不與對岸進行協商，反要捨近求遠走WTO爭端解決，刻意要把兩岸問題國際化，呼籲應真正與對岸有效諮商，不要搞政治操作，才是保障農民最好方式。

陳以信指出，台灣鳳梨釋迦與蓮霧被大陸禁出口，蔡英文總統說要和大陸討公道，其實大家更應該和蔡總統討公道，過去馬政府不是沒有發生類似狀況，但只要一有狀況發生，馬政府會立即處理透過兩岸農產品檢疫檢驗與合作協議，與對岸進行諮商，並建立緊急協處機制，才化解一次次危機。

陳以信表示，蔡政府不思此道而行，反要捨近求遠走WTO爭端解決，不僅刻意要把兩岸問題國際化，更無顧台灣大量限制大陸農產品進口，就算鬧到WTO不僅曠日費時，結果對台灣還不見得有利，因此呼籲蔡政府處理捷徑只有一條，捨兩岸農產協議而無由。

陳以信強調，如果蔡總統與陳吉仲沒辦法和大陸談，那就大方一點，拜託受損最重的台東縣長饒慶鈴去談，如果政府是真心為農民好，就不要搞政治操作，真正與對岸有效諮商，把問題根本解決，才是保障台灣農民最好方式。