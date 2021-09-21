澳洲前國防官員貝比吉建議，AUKUS聯盟即將協助澳洲建造的核動力潛艦艦隊，宜採用美國維吉尼亞級潛艦設計。他預估每一艘的成本大約是新台幣2222億元至2828億元之間。

「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）今天刊登評論文章，作者為澳洲派出參與AUKUS聯盟技術分享談判的前國防官員貝比吉（Ross Babbage）。他表示，澳洲正在考慮的兩大選項，分別是採用美國維吉尼亞級（Virginia class）潛艦，或者是英國機敏級（Astute-class）潛艦；其中，以維吉尼亞級潛艦更具有吸引力。

美、英、澳三國組成AUKUS防衛聯盟，聯盟的首項重大計畫是協助澳洲建造8艘核動力潛艦，以大幅提升澳洲國防實力，進而嚇阻中國軍事威脅。

貝比吉認為，不論是美國維吉尼亞級潛艦還是英國機敏級潛艦，都能夠達到嚇阻中國的目的。但由於維吉尼亞級潛艦技術較成熟，而且可以升級配備「垂直籌載模組」（Vertical Payload Module，VPM），再加上造價已經確定，對澳洲來說較具有吸引力。

貝比吉指出，已下水的維吉尼亞級潛艦共有19艘；正在建造的還有14艘。

貝比吉認為，維吉尼亞級潛艦特別具有吸引力之處在於，升級版的價格僅較未升級版多出15%；而升級版除了配備VPM之外，更載有40枚導引飛彈，是未升級版的3倍火力。

貝比吉在文中未提到維吉尼亞級潛艦的價格。但據美國國會於9月14日發表一份關於這款潛艦的研究報告提到，備有額外戰斧飛彈（Tomahawk）和VPM的升級版，在美國建造的成本為每艘34億5000萬美元（約合新台幣960億元）。

貝比吉在今天的評論指出，維吉尼亞級潛艦的升級版可以作為「母艦」（mother ship），以搭配多艘無人駕駛小型潛艇（robot mini-submarines）。

貝比吉表示，英國機敏級潛艦雖然具被動式聲納（passive sonar）性能卓越，但沒有配備大型VPM，而且技術風險較高。有7艘正在服役，還有4艘正在建造。

由於核動力潛艦艦隊要等到2040年才陸續服役，因此造成的國防空窗期問題已經成為輿論關注焦點。對此，貝比吉指出，為避免空窗期進一步擴大，澳洲還必須卯足全力加快進度才行。

貝比吉提醒，核動力潛艦所需要人力是傳統動力潛艦的3倍，而且更需要涵蓋多不同領域的專家，澳洲必須及早培訓和羅致人才。

他建議澳洲要馬上在東岸的金布勒港（Port Kembla），以及在西澳州（WA）斯特林皇家澳洲軍港（HMAS Stirling），建造核動力潛艦維修保養設備；此外，位於南澳州（South Australia）阿得雷德（Adelaide）的船塢，也必須因應建造核動力潛艦所需，馬上擴充設備。

澳洲原訂以18個月的時間，規劃建造核動力潛艦艦隊的細節。貝比吉認為，澳洲可以挑選一些已被證實是低風險和已知造價的潛艦設計，進而讓規劃期縮短至3個月。

貝比吉相信，如果採用配有VPM的維吉尼亞級潛艦設計，加裝小量英國的配備，並且預留因為在澳洲建造所需的額外成本，每一艘的造價可控制在澳幣110億元至140億元之間（約新台幣2222億元至2828億元之間）。

貝比吉還建議，澳洲應該爭取租用2至3艘早期版本的維吉尼亞級潛艦，租約應為10至15年。（編輯：馮昭）1100921