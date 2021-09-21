空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機，日前漢光37號演習前夕進行例行性訓練時，在飛行途中突然儀表板警示燈亮起，為求安全起見，飛行員立刻採取轉降措施，平安降落在澎湖馬公機場，軍方事後立即運補修護人員及料件前往澎湖進行檢修作業，但不知何故檢修一周後仍未飛返嘉義基地，對此空軍解釋，為確保飛行安全，只要飛機出現任何異狀均會嚴密檢整，絕不會在有狀況下還起飛，目前該機已完成檢修，將於近日內飛返回嘉義基地。

不過，較令人憂心的是，過去F-16也曾因2次儀表板小狀況而轉降澎湖馬公機場，但均在當日就立刻檢修完畢飛返嘉義基地，這次破例在外場過夜，且已經過一星期仍未返回所屬基地，似乎有違常理。

據了解，空軍F-16在訓練過程中出現機務異常而轉降澎湖馬公機場的狀況已不只一次。2008年7月10日，嘉義基地一架單座及一架雙座戰機進行飛行訓練，當飛越澎湖上空時，其中雙座機疑似空中機件過熱造成警示燈亮起，立即轉降馬公機場。

在2015年8月21日，嘉義空軍基地編號6613的F-16戰機，前往澎湖海域進行例行性對地炸射的訓練課目，飛行員發現主發電機異常，即依標準程序就近向空軍馬公基地申請緊急降落。

上述兩起轉降的事件，軍方均立即派遣修護人員前往檢修，且於當天就飛返嘉義基地。因此日前發生類似的警告燈亮起事件，該架戰機相當罕見的停留在馬公機場過夜，而且還經過一周上為飛返，有內部人員認為可能狀況稍微複雜。

空軍解釋，戰機在飛行過程中警告燈亮屬正常狀況，但空軍都會立即要求飛行員採取轉場作為，該架F-16V戰機在轉降馬公後，空軍立即派遣修護人員前往檢修，目前均已檢整完成，近日內將飛返嘉義基地。