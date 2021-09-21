1名網友在嘉義市知名景點檜意生活村內發現園區內2個大型模型－超人與閃電俠被擺在一起，但擺放位置有些奇怪，竟是一前一後緊貼彼此，讓網友大感害羞，笑說「超人：你跑跑看呀」、「可惡，超閃的」、「閃電俠：痛痛啊」紛紛笑說這樣的擺設真的很「母湯」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，照片中是1處柵欄內有2個DC漫畫中2個經典英雄角色「超人」和「閃電俠」的大型模型，不過2座模型被「前後交疊放在一起」，讓路過的民眾忽然看見誤認為是2個真人正貼著身體，有趣畫面被原PO分享後引起不少討論。

1名網友在嘉義市知名景點檜意生活村內發現園區內2個大型模型－超人與閃電俠被擺在一起，但擺放位置有些奇怪，竟是一前一後緊貼彼此，讓網友大感害羞。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言笑說，「最強的超人對上最快速的電臀 到底最後是誰先腰酸還是誰先腿軟呢」、「這閃電般的時間感，彷彿一世紀」、「男上加男」、「哥不要，我是閃電俠什麼都很快」、「超人：你跑跑看呀」、「可惡，超閃的」、「有去過這裡，當時也是覺得這樣擺好母湯」、「閃電俠：痛痛啊」。

有其他網友留言說該地是位在嘉義市的檜意生活村，園區內有近30座建於日治時期的建築，也有不少知名動漫角色，像是蜘蛛人、蝙蝠俠、超人等等。