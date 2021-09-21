大甲殯儀館聯外道路從3.8至4.2米的道路拓寬為8米，筆直寬敞。（王文吉攝）

台中市大甲區開元路英才巷是大甲殯儀館東側聯外要道，拓寬工程歷時近5年，幾經波折。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

大甲殯儀館東側聯外道拓寬工程完工通車，可縮短喪葬隊伍通行時間，提供便捷交通。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

台中市大甲殯儀館東側聯外道路原本路寬狹窄，市府投入3500萬元徵收土地、拓寬為8米雙向道，讓殯葬隊伍順利通行、法事順利進行。謝土暨通車典禮21日舉行，市長盧秀燕形容這是一條「功德路」，特別在中秋節辦理通車典禮，祝禱往生者都能功德圓滿、一路好走。

大甲殯儀館東側聯外道路拓寬工程除將3.8至4.2米的道路拓寬為8米，同時將開元路英才巷入口處鐵皮建物、雜草樹木、電桿等瓶頸點打通。謝土暨通車典禮由盧秀燕主持，民政局長吳世瑋、大甲區長顏金源、市議員吳敏濟、李榮鴻及多位里長均出席共襄盛舉。

盧秀燕表示，大甲殯儀館聯外道路過去相當狹窄，只能單向通行，送行車隊會車困難，甚至曾有車輛因會車跌落田間，地方長年期盼拓寬。感謝市議員支持拓寬工程，她形容這是一條「功德路」，特別選在中秋節辦理通車典禮，祝禱往生者都能功德圓滿、一路好走。

吳世瑋表示，拓寬計畫自用地徵收到工程完工，歷時近5年，幾經波折。大甲殯儀館服務範圍北從苑裡、南至彰化，往來殯葬隊伍非常多，此次拓寬工程總經費3500多萬元，包含用地費1800多萬元，拓寬道路總長577公尺，通車後可縮短喪葬隊伍通行時間，提供便捷交通。