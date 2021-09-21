新北市政府農業局推出「新北農創e遊券」電子票券，22日起12時至10月5日中午12時止，開放民眾上網登記抽籤意願，限量抽出2000份，邀請民眾來新北體驗農業創生特色遊程，療癒身心靈同時支持在地團隊。

新北市農業局表示，自2019年起推動農業創生，以農業為基礎推動地方創生，整合地方團隊並引入設計師及業界專家業師資源，三方跨域共創與創新。

今年串聯北海岸及東北角特色遊程，推動農業創生旅遊產業鏈。為推廣農業創生特色遊程，推出限量2000份「新北農創e遊券」，於12家農創體驗場域出示使用，即可折抵體驗或商品費用300元整。

農業局表示，本次合作農業創生團隊為蕃婆林休閒農場、牧蜂農莊、熊熊花圃、北海人文體驗平台、遠足生態農場、坵隱農場、寧靜海香草園、富品家、鮮物本舖、遇見雞母嶺、注腳雙溪、青山綠水農產生產合作社。

今年剛獲得全國國產龍眼蜜評鑑特等獎的三芝區牧蜂農莊推出「牧蜂農場生態趣」，安排蜜蜂生態導覽體驗，好吃又好玩；金山區富品家則是提供「手作粿食小紅龜」，親子協力手作傳統米食小紅龜；另外在貢寮區遇見雞母嶺及鮮物本舖，可分別欣賞水梯田之美及認識白蝦、九孔養殖過程，提供食農及食漁教育服務。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，協助團隊透過體驗經濟來整合加值，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，推動旅遊產業鏈形成，達到農業創生的目標。22日中午12時起至10月5日中午12時止，開放於活動通Accupass網站(https：／／static.accupass.com／go／agrntpc2021.html)登記抽籤意願，詳洽農業局「稼日蒔光」臉書專頁。