台中市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕，中秋連假向仍在集訓的女子排球代表隊加油打氣。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

為備戰10月登場的2021年全國運動會，台中市各代表隊選手於中秋連假期間辦理總集訓，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往排球、曲棍球、體操、擊劍、空手道、馬術、射箭、滑輪溜冰、鐵人三項及射擊代表隊訓練場，致贈加菜金與水果，慰勞辛苦的教練及選手，並期許台中代表隊勇奪佳績。

台中排球代表隊2019年全國運沙灘排球賽拿下女子團體賽金牌；室內排球賽獲得男子組銀牌、女子組銅牌。這次代表隊遴選我國排球名校東山高中、豐原高商、龍津高中及台中太陽神排球隊等箇中好手，盼再創佳績、勇奪桂冠；另曲棍球代表隊上屆拿下銀牌，也盼一舉奪金，刷新紀錄。

台中舉重代表隊實力堅強，2019年全國運獲得3金1銅，這次由2020東奧好手謝昀庭、陳玟伶等人出賽；馬術代表隊則派出2019年全國運金牌好手黃柏翔、銅牌好手黃駿傑等人。

擊劍代表隊2019年全國運男子鈍劍團體賽奪金、女子銳劍團體賽榮獲銀牌，包括2019世大運擊劍國手陳致傑、2022亞運國手吳筱梵，及剛奪下全國擊劍錦標男子銳劍組冠軍的吳俊明等人積極備戰。

射箭代表隊2019年全國運勇奪1金1銅，這次包含亞運培訓隊、2019年全國運複合弓金牌好手陳界綸、2019全國運複合弓銅牌林鑫民參賽；滑輪溜冰代表隊2019年奪金，這次包括亞運培訓隊彭悅慈、柯福軒、古長晉等好手共同備戰，期許再創佳績，為台中奪下佳績。

鐵人三項代表隊由雙胞胎國手陳均妤、陳均婕、2020世錦賽國手李杰翰出賽；空手道代表隊由廖致詮、林謙彣等好手參加；射擊代表隊由李鳶、劉蓁榛等好手出戰，期許突破上屆成績，旗開得勝。

李昱叡到訓練場向教練及選手致意，台中市體育總會排球委員會總幹事卓枝全、體操委員會總幹事林惠鈴、射箭委員會副主委陳春慧、總幹事陳坤成、舉重委員會總幹事廖峻讚、擊劍委員會主任委員詹佳蓉、總幹事謝博先、射擊委員會總幹事魏敏超、滑輪溜冰委員會總幹事易清風、四箴國中校長林瓊惠、中山國中校長翁麗鳳等人，也出席為選手加油打氣。