收到柯建銘送割稻碗 宋楚瑜：是要我去化緣嗎？翻攝柯建銘臉書

民進黨團總召柯建銘今天選購華陶窯割稻碗作為今年中秋禮物，他爆料，親民黨主席宋楚瑜收到後來電道謝，並加了句：「總召，你送我兩個缽，是要叫我去化緣嗎？」

柯建銘在臉書指出，杜甫的「露從今夜白，月是故鄉明」、李白「​舉頭望明月，低頭思故鄉」，此兩詩句，千古傳誦，無人不曉，道出團圓、賞月、月餅，國人的共同感情與習俗。

他說，中秋節吃月餅的由來：有說始於唐，或宋、或元明，甚而更早的殷周，是除了農曆除夕返鄉團圓吃年夜飯外，最富民情的節慶。互送月餅也成為重要禮尚往來，感情橋接之物。

​他指出，多年前曾造訪立法院前同事，也是黨外時期「行街頭」的老兄弟，陳文輝委員所打造位於苑裡鎮的「華陶窯」，驚見文輝兄不當立委以後20多年來辛苦經營，園內種滿本土植物，間建傳統建築，既本土又人文的生活美學園區，提供遊客遊園、捏土、燒陶，大家無不驚嘆如世外桃源，流連忘返。

他說，最特別的是仿早年台灣農民割稻時於田中吃飯之「割稻碗」，造型碗大又粗獷，緬懷農業時代，台灣人勤勉養家之「飯碗」。農忙時在烈日下，全家大小總動員不停的割稻，農夫鋤禾日當午，汗滴禾下土。農婦幫忙之餘，又要趕回家煮飯送到田中。

他說，一家人圍在田中蹲下吃粗飽，全家指靠微薄幾分田為生，實辛苦也認命，是那個時代的台灣價值：「守己安份，順天聽命」，更道出「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。

他指出，今年秋節有感於此，向文輝兄交關，分享「割稻碗」予立委同仁、助理及親朋好友。

他透露，最特別是宋楚瑜主席收到後打電話來道謝之餘，加句：「總召，你送我兩個缽，是要叫我去化緣嗎？」不覺莞爾。他只好回答：是缽是碗也行，多功能，自行發揮，正確品名是「五福碗」，聊表敬意，祝福秋節愉快、五福滿碗、平安喜樂！