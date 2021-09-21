前往墨西哥參加第3屆U23世界盃棒球賽的中華代表隊，墨西哥時間20日與地主進行熱身賽，中華隊投手群輪番上陣，7局賽事動用7位投手，其中邱駿威在5局下遭墨西哥打線狙擊失血2分，加上最後7局下王志庭遭高飛犧牲打掉1分，中華隊終場0比3敗下陣來。

中華隊總教練吳思賢指出，此役主要讓選手熟悉球場跟比賽節奏，投手球速都還不錯，莊陳仲敖、林振偉球速都有到153公里，另外潘文輝也投到156公里，投手調整的狀況還不錯，邱駿威部分不擔心，跟捕手默契再多配合幾次，不用刻意投到邊邊角角，讓他的主要武器球直球充分發揮就能收到很好效果。

吳思賢補充，王志庭也是在測試滑球，才被掌握擊出安打後失分，打擊部分今天安打比對手多，但是關鍵一擊掌握度不夠，中心打線林軒逸跟李育全要加緊進度；另外也期待兩位旅美野手21日會合後能夠替中華隊打線加溫。整體讓全隊適應一下世界盃的強度，也期待大家在最後2天的時間能調整到位。

中華隊21日也將休息一天，22日最後練球後，準備迎接23日開打的正式賽。