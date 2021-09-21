中國恒大債務危機越演越烈，投行高盛分析師指出，恒大違約危機，是全球投資者目前面對的最大下行風險，中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，最壞情況下，負面影響將達4.1個百分點。花旗則認為，中國政府將採取行動防止恒大危機成為中國版雷曼，但部分銀行可能會成為犧牲品。

香港信報報導，高盛分析員Hui Shan表示，恒大債務危機的危險之處，是蔓延到其他領域。恒大一旦違約，將影響中國金融業及實體經濟，過去一周恒大危機的演變，也顯示事件朝著這個方向發展。Shan指出，其他負債較高的發展商近期股債亦受到拋售，反映恒大危機正在擴散。

Shan預期，中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少1.4個百分點，若進一步惡化，負面影響可能達到2.5個百分點，最壞情況下則是4.1個百分點。

香港經濟日報引述花旗最新報告指出，中國政府將採取行動防止恒大危機成為中國的「雷曼時刻」，但一些銀行可能會成為犧牲品。花旗對銀行高風險房企貸款敞口的分析顯示，民生銀行、平安銀行和光大銀行的信貸風險最大。