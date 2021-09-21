「宅神」朱學恒臉書回應。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

「宅神」朱學恒昨日（20）邀請民眾黨立委高虹安、媒體人黃暐瀚等人合唱「塔綠班之歌」，藉以諷刺民進黨及其支持者，引發正反論戰，民進黨新竹市黨部對此批評「政治人物應謹言慎行」，高虹安、朱學恒更遭反對網友出征。高今日回嗆批評者「八百多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲」；朱則回應「宣揚塔綠班者，塔綠班是也；實踐塔綠班者，塔綠班是也」，1小時吸引超過7000人按讚。

針對「塔綠班之歌」引發的討論，高虹安今日上午10時許在臉書發文表示，自己昨晚不回應，就是想讓子彈先飛一會兒，看看有多少貨真價實的「塔綠班」、「聖蟑士」會出來對號入座。她批「這些人」檢討她唱歌就使出洪荒之力，但對於政府防疫失當導致8百多人過世時，卻噤聲不語。

高虹安更痛批，有綠營人士批評她的行為是撕裂族群，但若唱幾句歌詞就能撕裂族群，那何不請國防部徵召她，潛入敵國去撕裂敵人？其實真正在台灣撕裂族群的，就是把台灣打造成不健康一言堂環境的「塔綠班」。

隨後，朱學恒於上午11時許也在臉書發文，以綠底白字寫下「宣揚塔綠班者，塔綠班是也；實踐塔綠班者，塔綠班是也」四行大字。此文發出後，約1小時即獲得超過7000個讚、超過790則留言與數十次分享，網友紛紛回應：「只有塔綠班才能超越塔綠班」、「塔綠班最高指導原則：『他可以，你不行』」、「看到很多對號入座，感覺很欣慰」、「幾句歌詞準確命中塔綠班的要害」。