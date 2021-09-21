近日一名男網友表示，突然有一名女子加了他的Line，本以為期待已久的春天終於來了，但聊天後卻發現對方疑似為詐騙集團，就故意向女子提出在澎湖車站見面請求，沒想到女子一秒答應，還說知道澎湖車站，令他笑到不行直呼「這一定是人帥真好的故事」，文章曝光，不少網也紛紛笑稱「我都跟別人約南投漁港啦」！

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》指出，有天下午某個陌生女子莫名加了他的Line，兩人聊得很開心，讓他差點以為自己離春天不遠了，但沒想到愈聊愈多後，他發現女子的破綻百出，根本就是詐騙集團。

男子分享兩人的對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

男子分享兩人的對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO也沒戳破，進而提出見面的要求，並詢問女子「妳知道澎湖車站嗎？」對方肯定地回覆「有啊」還說自己知道澎湖車站，只是到目前為止都沒有去過，但事實上澎湖根本就沒有澎湖車站。女子則以「怕見面時連絡不到」為由，向原PO要了手機號碼，「我隨便給了一個號碼後，她就叫我幫忙收簡訊認證碼」，此舉讓他更加相信女子是詐騙，「我知道這一定是人帥真好的故事啊」。

貼文曝光後，不少網友也笑歪，「笑死，這招也太好用」、「可以約南投漁港」、「問他有沒有坐過金門高鐵」、「綠島的高鐵站也是可以約」、「約他去南投海邊釣魚啦」、「早晚有一天，詐騙集團會搞懂我們台灣的地理位置的」、「好羨慕，她看過都市傳說澎湖火車站」。