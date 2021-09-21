梁靜茹推出新作〈昨天，一點愛〉，希望用歌聲陪伴聽歌的朋友。（Vocalist Music提供）

大霈擔任〈昨天，一點愛〉MV女主角。（Vocalist Music提供）

大霈在MV中飾演疫情爆發當下碰巧遇到失戀，獨自在家自我療癒的女主角。（Vocalist Music提供）

情歌天后梁靜茹因疫情催生出全新力作《時光隨想‧三日思》，新歌〈昨天，一點愛〉力邀金鐘獎主持人及入圍金馬女主角、台北電影節女主角的李霈瑜(大霈)跨刀，詮釋MV中歷經獨特的失戀修行課程的女主角，大霈把獨自一人在外租屋WFH的孤獨感表達的淋漓盡致，還開金口唱歌〈可惜不是你〉，結果竟然現場唱到哭出來！她表示：「因為特愛〈可惜不是你〉這首歌，所以現場唱一唱竟然唱到哭出來，而且當下是對著水族箱中的鬥魚唱，哭出來當下連自己都傻眼。」

大霈原本就是梁靜茹歌迷，她透露平常沒事會在家聽梁靜茹一系列的作品，這次受邀演出，感覺像是美夢成真，「靜茹姐的歌聲從第一句出聲後就很難不跟著哼下去，而且就是有種被安慰被陪伴的暖心。自己一直有在寫歌，明白要膾炙人口、歌詞要打中人心其實非常困難，要用唱功抓住耳朵更困難。」

也由於整場MV讓梁靜茹的歌聲「陪伴」MV中的大霈走出失戀低潮，加上WFH的劇情更貼近真實生活，大霈笑說：「雖然自己在疫情期間沒有失戀，但在演出聽到靜茹姐的歌聲格外有共鳴。」而最後一場戲大霈戴上笑臉的口罩、手拿象徵情人的黃色氣球飛離手心的那一幕竟然入戲太深不知不覺流下眼淚，彷彿代表女主角放下過往羈絆從失戀心境走出來，更讓梁靜茹看完MV後稱讚：「大霈演出那一幕讓人感覺到真的很努力的讓自己離開失戀，詮釋得真的很好，很喜歡。」

而MV中女主角靠著聽梁靜茹情歌走出失戀低潮，被問到如果有歌迷或粉絲在防疫期間失戀，會如何建議她們自我療癒情傷？大霈笑說：「我的話會採取『集中自溺』的方法！比如說看超悲情的電影再加上聽悲歌。這是我個人經驗分享，因為我覺得失戀聽悲歌會好得比較快！」梁靜茹則妙答：「聽我的歌，推薦聽療癒輕傷三部曲：〈分手快樂〉、〈可惜不是你〉然後新歌〈昨天一點愛〉。」

梁靜茹也分享防疫生活的日常，她透露除了下廚、寫歌外，最常做的就是追劇跟看夕陽，她笑說：「最近喜歡說走就走的旅程，只為了一片藍藍的海，讓自己在大自然得到養分。」而大霈則表示疫情期間最大收穫就是好好休息，她表示：「就把防疫在家休息當成是充電整頓再出發，至於平常待在家其實就跟MV中的女主角做的事情一樣，運動、煮飯，我相信我們的廚藝一定都很讚！」

梁靜茹因疫情催生出全新力作《時光隨想‧三日思》，以「時光三部曲」概念延伸而出的搖滾情歌〈昨天，一點愛〉充滿搖滾情歌氛圍曲風，透過梁靜茹純熟的穿透力唱腔，唱出對昨日逝去愛情的釋懷，這首歌在前陣子數位EP甫上架即獲得許多歌迷迴響，許多粉絲踴躍留言討論歌詞中對逝去愛情的看法，竟釣出梁靜茹本尊加入留言串親自回覆與歌迷互動；梁靜茹表示：「數位上架那一天，有許多粉絲在討論這首歌中一句『若非愛的天才 還能不能盼未來』，這句話讓大家非常有共鳴！其實這首歌想要表達的是雖然有人曾在自己的心中停留過，但如果這份感情留不住的話，只能隨風而逝，淡淡留在心中，記住那份美好，那就夠了。」

「療癒系」情歌天后的梁靜茹這次在詮釋〈昨天，一點愛〉時感覺多了「陪伴」的溫暖，讓歌迷稱這首歌是「2021防疫陪伴系情歌」，梁靜茹表示：「雖然是一首失戀情歌，但用一種輕鬆溫暖的感覺去吟唱，希望在疫情當下陪伴自己的同時也能陪伴聽歌的朋友，這是我在這首歌最希望能帶給大家的。」