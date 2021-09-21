一喝酒就臉紅，皮膚科醫師蔡逸姍警告，這其實是「生病了」。（示意圖／shutterstock）

有些人一喝酒便臉紅，是因為他們體內缺乏可以代謝酒精的酵素「乙醛去氫酶」（ALDH2）導致乙醛堆積，刺激末梢微血管，產生臉部潮紅的現像。皮膚科醫師蔡逸姍警告，這其實是「生病了」，臉紅是身體警告不能喝酒的自我保護機制，若持續被訓練酒量、喝得更多，日後罹患癌症的機會會更高。

蔡逸姍日前在《醫師好辣》節目中指出，一喝酒就臉紅的人，其實是生病了，這是一種基因缺陷、保護機制「就是警告你不能喝」，因為一喝酒臉就漲紅的人，體內缺乏代謝酶ALDH2，她也呼籲網友們別再欺負一喝酒臉就紅得像豬肝的人。而缺乏代謝酶ALDH2者一旦被訓練酒量、喝得更多，日後罹患癌症的機會更高。

肝膽腸胃科醫師陳炳諴也分享案例，一位48歲的男性主管表示，從年輕開始喝酒就容易臉紅、心跳加速，但因工作應酬不得不喝。最近因為精神疲勞，認為肝可能出問題，所以來門診檢查。在醫師幫他安排全身檢查後，結果發現了食道癌。

酒精（乙醇）要先變成乙醛，再變成乙酸才排出人體，如果你的身體沒有乙醛去氫酶將乙醛代謝成乙酸，累積在體內就會增加罹癌風險，陳炳諴提醒，台灣約有一半的人口體內缺乏乙醛去氫酶，研究顯示這種人罹患食道癌、口腔癌、咽喉癌的比例會提高。