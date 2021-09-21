南韓33歲知名女星Uie（유이，金幽珍），過去曾由女團After School出道，憑著亮麗的外表與173公分的高䠷身材受到粉絲們喜愛，轉戰戲劇圈後，也靠著自然的演技獲得觀眾肯定。而即將推出新作品的她，近日在個人IG上公開一系列辣照，大秀凹凸有致的身材曲線，讓網友們全驚呆。

Uie近日在IG曬出4張照片，在貼文中表示「我最喜歡我現在的模樣」，並加上TAG透露是自己請攝影師拍攝。只見她先是穿著一件藍色的西裝外套與西裝褲，但西裝外套裡僅穿著一件黑bra，眼神看向地板，大方秀出飽滿雙峰與結實的馬甲線；另一套造型，則是穿上白色的深V高衩細肩帶泳裝，搭配白色長靴，而泳裝胸下鏤空的性感設計，除了讓她腹肌曲線若隱若現外，纖細又勻稱的長腿也令網友相當驚艷，紛紛在留言處刷上一整牌愛心與火焰，大讚「這身材太棒了」、「完全是模特兒的身材」、「蜜大腿回來了」、「美慘了，我也喜歡你健康的狀態」、「Uie的身材實在好得沒話說」。

事實上，Uie過去由女團身份出道，當時便以高䠷又勻稱的好身材而聞名，加上修長又健美的臀腿曲線，讓她當年被媒體封為「國民蜜大腿」，但2011年正式轉戰戲劇圈後Uie的身形便逐漸消瘦，讓粉絲們相當擔心她的身體狀況。

不過Uie先前上節目時透露，她為了拍攝這組照片積極健身，每天都只吃雞胸肉與杏仁維持熱量，但一拍完照片，正常飲食後就胖回了8公斤，目前已恢復一般人的體重，讓粉絲們放心。而接下來，Uie也將與Rain合作演出電視劇《Ghost Doctor》，令大家相當期待她在戲中的表現。