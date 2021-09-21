中秋連假正逢百貨零售業週年慶旺季，加上全台因防疫考量宣布禁止戶外烤肉，民眾紛紛轉往商場內用餐或下訂外帶外送餐點，皆有助於刺激館內消費買氣。桃園市大江購物中心今年週年慶於連假首日18日開跑，連續3天營業額較去年同期成長5成，其中大幅成長的業種有香氛、健康器材、鍋具、女裝、家電等均有2至3倍的成長，其他業種成長率都接近平均3至5成，表現亮眼。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，全館營業額成長5成，主要是來自於整體客單價大幅成長成長了40 ％、入店客成交筆數也都成長10 ％，業績、客單價、成交筆三者都上升，整體表現超乎預期。

疫情降為二級警戒後，餐廳客人回復9成以上、小吃街回復近8成，楊若琳也分析，五月下旬到中秋連假這段時間，民眾因防疫宅在家憋太久了，目前疫情控制得當讓民眾恢復信心，人潮回流百貨商場，加上今年引進25家知名品牌進駐，長達半年之久進行的店櫃改裝、品牌調整策略奏效，周年慶也有賴全館各家廠商都卯足了全力、拼命搶業績。