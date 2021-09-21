中秋節連假是防疫降溫後首次大型連假，台南各景點湧入人潮，曾文水庫19、20日遊客數都破3000人。（南水局提供／劉秀芬台南傳真）

中秋節連假是防疫降溫後首次大型連假，台南各景點湧入人潮，曾文水庫19、20日遊客數都破3000人，雖然人數比不上剛微解封時8月15日的3375人，但也幾乎已經追上往年農曆春節連假的3200人平均數。

至於曾被中央流行疫情指揮中心警示人潮擁擠的烏山頭水庫及湖境渡假會館，遊客亦有回流，18日有500多人、19日800多人，20日有1300多人入園，住宿客人最多日也有9成，20日搭太陽船遊湖客人也300多人。

湖境渡假會館總經理許幸娟表示，中秋連假許多客人都是大家族來放鬆度假，飯店還提供免費腳踏車供遊客借用，到園區走走逛逛，也有許多人趁著水庫高水位期專程來坐船遊湖，看一看如珊瑚狀的湖面美景，一探尋夢湖之美。

蓄水量接近滿庫的曾文水庫，水位達229.17公尺，湖光山色美景吸引遊客入園賞景，18日遊客數1560人，搭船遊湖人數有318人；19日遊客數3076人，搭船553人；20日遊客數3148人，搭船514人；3天用餐時間觀景樓餐廳都滿座。

位於曾文水庫園區內的台南趣淘漫旅飯店，連假前3天住宿都客滿，總經理郭軒作表示，入住客人以家庭客為主，戶外泳池，運動冒險設施都已開放，親子們都玩得很開心；雖然平日住宿少了國旅客人，只有4成左右，但已經有很多旅客打電話詢問10月配合振興券的優惠方案。