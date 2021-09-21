2016年巴西里約奧運時因一句「我已經用了洪荒之力了！」而爆紅的中國女泳將傅園慧，昨日（20日）參加中國全運會女子100米仰泳預賽，她在賽後感嘆自己已經「沒有洪荒之力了」（中新社）

2016年巴西里約奧運時因一句「我已經用了洪荒之力了！」而爆紅的中國女泳將傅園慧，昨日（20日）參加中國全運會女子100米仰泳預賽，她在賽後感嘆自己已經「沒有洪荒之力了」，認為和較自己年輕12年的運動員同場競技，自己「太old啦」，但她堅定地表示會備戰2022年的杭州亞運。

傅園慧昨日在陝西全運會賽場上游出1分00秒66的成績，晉級全運會女子100米仰泳半決賽。她在受訪時表示，除了陸瀅，自己算是本屆全運會最老的一個，「這麼老還在游，不容易的。」

25歲的傅園慧已經是第4次參加全運會，她表示與自己少一輪（少12歲）的選手同場較量，「感覺非常Old了，感覺比較年邁……感覺跨過了時代的變遷，見證了歷史轉變這種感覺。」

她還透露今年5月因犯規而失去奧運預選賽資格，心情一度失落，甚至不想再游了，也稱此次應是最後一次參加全運會，但因明年亞運會在家鄉杭州舉辦，「怎麼我也得繼續下去。」而在訪問最後傅園慧祝大家中秋節快樂，吃月餅不要噎到。