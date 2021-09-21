全國將近130萬名國高中生，即將在明(22)日起在校園接種BNT疫苗，教育部特地邀請林口長庚醫院兒童感染科醫師黃玉成錄製影片說明，施打後，最常出現接種部位疼痛或紅腫，但幾天內會消失。同學注射後，身體若不適，可接種日起第3天請疫苗假，不會列入出席紀錄。

根據教育部統計，全國共有129萬8861名國高中生願意接種BNT，占93.1％，不過還是有約10萬人拒絕施打。按縣市分，桃園市願意施打率達96.95％最多，彰化縣95.41％居次；台東縣77.62％最低。

談起施打疫苗後的副作用，黃玉成表示，接種後最常出現接種部位疼痛或紅腫，甚至還有人會全身倦怠、頭痛、肌肉痠痛，甚至畏寒、噁心，不過這些症狀通常在幾天內就會消失。而施打第一劑者約1成會發燒，第二劑會發燒則約3成，很少高燒超過48小時。

至於近來不斷聽聞青少年施打BNT恐引發心肌炎，黃玉成直說，機率不到萬分之一，呼籲國人無須過度恐慌。不過，接種新冠疫苗後，還是可能出現突破性感染，所以還是要養成戴口罩、勤洗手等好習慣。

教育部長潘文忠則在臉書發文並提到，同學接種疫苗後，每個人身體可能都會有不太一樣的反應與狀況，若身體還不太舒服，可以申請疫苗假好好休息，不會列入出缺勤；雖然發生機率不高，但若持續發燒超過48小時、或出現比較嚴重過敏反應、則要趕快就醫。

潘文忠表示，全體社會都要保持平常心、好好觀照自己的身體狀況，也謝謝大家共同為防疫來努力。同時他也提醒，即使接種了疫苗，日常生活還是要做好戴口罩即勤洗手等防疫措施，維護健康。