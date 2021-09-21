印地安人21日進行雙重賽，連續兩戰都遭到皇家擊敗，皇家先後以7-2、4-2獲勝。雙重賽首戰出現了皇家捕手裴瑞茲的第46轟，第2戰則有「棄打從投」的茍斯(Anthony Gose)初次登板。茍斯原本是外野手，職業生涯拉警報之後轉職為投手，居然此戰投出了時速100.8英里的火球（162.2公里），成為一段佳話。

茍斯同日才被叫上大聯盟，5年沒有在大聯盟比賽，他賽後說：「我覺得非常特別，再次獲得上場機會對我的意義重大，我非常興奮。」茍斯在第4局登板，第一球就是99.9英里，第2球衝到100.3英里令人驚豔。然而茍斯控球的毛病還在，因為四壞保送與連續安打而失1分。

5局下，茍斯首次對決全壘打王裴瑞茲，連續兩球99英里四縫線讓他揮棒落空，不過裴瑞茲終究是名將，沒有被輕易解決，不斷打成界外，最後形成兩好兩壞。鏖戰到第9球，茍斯偏高的速球騙到裴瑞茲揮空，三振出局！茍斯短短1.2局用掉39球，結束了轉換跑道的處女秀。

茍斯說：「我愛棒球，我笨到不懂得放棄。」茍斯擁有守備外野的天分，但他沒有足夠的攻擊火力讓自己站穩大聯盟，沒想到他改當投手之後還入選美國奧運代表隊。

台灣好手張育成在雙重賽首戰休息，第2戰他擔任先發三壘手打第6棒，可惜3打數苦吞3次三振，打擊率又降到0.221。