洪姓屋主怕神像受波及，衝進屋內抱著神像跑出。（程炳璋攝）

洪家女屋主看著家中杯盤狼藉，無奈請親友協助搬起燒焦的機車。（程炳璋攝）

洪家門口堆放大量雜物與停放機車，全都付之一炬。（程炳璋攝）

起火的洪家位在窄小巷子內。（程炳璋攝）

家住中西區武聖路69巷的洪姓夫妻平常在家門口囤放回收雜物，21日11時43分兩夫妻剛出門用餐，家門口隨即起火，並因延燒電線不時發生爆炸，洪家女兒逃生不及，躲在2樓打電話報案求救，警消及時破門衝入將她救出。

「我家樓下起火了，我在樓上無法逃出，快來救我」，台南市中西區武聖路69巷12號洪姓人家21日中午傳出火警，火勢伴隨爆炸聲起落，甚為駭人，鄰居起初還以為中秋節放煙火聲，隨即有街坊通知「火燒厝」，除了民眾報案，消防局還接到一通受困電話。

打到消防局求救的是屋主的30多歲女兒，她還在2樓就發現樓下唯一的門口起火，2、3樓還都有鐵窗鎖死，根本無處可逃，只好將自己反鎖在屋內報案。

警消人員到現場時，洪家1樓已全面燃燒，門內停放的機車與雜物堆放處是最先起火點，火舌不時串出家門，電線因火勢不時發生爆炸，無法馬上灌水一下子衝入火場，情勢危急。

台南市消防局一面安撫洪家女兒躲在屋內，關上大門，一面循序漸進滅火，先開出一條血路讓人員衝進火場，直上2樓找人。

「有沒有人？」警消高呼，「我在這裡!」洪家女兒也高聲回應，打開門時，她正躲在床上，房間內還沒有太多濃煙，警消立刻將她護送出火場，送往醫院觀察。

洪家夫妻接到通知大驚返家，洪先生更在火熄後，衝進家中抱出1尊供奉的神像，直呼「才出門幾分鐘，家就變這樣了」。

洪家火勢延燒到左右隔壁兩家鄰居，鄰居也驚惶失措，表示因為巷子窄小，聽見爆裂聲時十分緊張，很怕副進住戶全都遭殃。

台南市消防局表示，燃燒建築為2樓、3樓鐵皮加蓋的連棟式建築物，1樓車庫燃燒，現場有金爐，燃燒面積2平方公尺。有延燒到隔壁兩戶，詳細損失需火調。