大陸一名女子在中秋節前夕，連續3天都把月餅當成晚餐吃，沒想到半夜突然腹痛難耐，還吐出類似血的暗紅色物質，讓她嚇得趕緊求醫，經過診斷發現，女子不但患有十二指腸潰瘍，胃糜爛也非常嚴重，若是沒有及時治療，後果不堪設想。

根據《看看新聞》報導，湖北武漢一名27歲的李姓女子，因為近日工作繁忙、加班次數比較多，為了方便省時，連續3天加班都直接拿月餅當晚餐吃，豈料第三天半夜她突然感到劇烈腹痛，並出現嘔吐症狀，嘔吐物中還有暗紅色的物質，讓她嚇得趕緊就醫。

醫生通過胃鏡檢查發現，女子患有十二指腸潰瘍，伴隨喉頭出血，且「胃糜爛（又稱糜爛性胃炎）」嚴重，如果不及時治療，將可能導致胃穿孔，造成大出血、緊急休克等危及性命的後果。

醫生指出，大部分的月餅都是採用高熱量、高糖分及高油脂原料，製作程序多為烘烤，本身就是高油、高糖的食物，過多食用月餅不但會使胃酸分泌增加、破壞胃黏膜，導致胃炎、潰瘍更加嚴重，甚至可能併發消化道出血，還會加重膽囊炎、膽結石、脂肪肝等肝膽疾病，最嚴重還將誘發胰腺炎。

而且李姓女子本身胃部狀況就不太好，吃太多月餅反而會造成身體負擔，醫生建議吃月餅時，應該秉持著「少量多次」的原則，同時適當搭配一些水果，減輕腸胃負擔，不過不管哪一種月餅都還是少吃為宜，如果本身就是十二指腸潰瘍、胰腺炎等疾病患者，最好盡量少吃或者乾脆不吃月餅。