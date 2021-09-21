對剛出社會幾年小資族來說，不管是男生女生，通常都會遇到想買一台代步車問題，可能是工作需要、可能是家庭需求等。但目前就大家熟悉國產新車，包含轎車、休旅車、或目前流行的外匯車，基本上都要超過百萬元才能入手，實在讓人大嘆預算不足。知名網紅Men’s Game 玩物誌本次出任務，前往汐止與知名二手商小施進行拜訪，大談年輕人買車話題，並分享要如何才能買得省心，又能養車養的沒壓力。

想買二手車怕被騙，千萬要注意? （圖片／翻攝Men's Game玩物誌 YouTube）

本次影片中，二手商小施非常務實提到，年輕人除非自己先有一筆存款或剛好住家裡，才比較有機會先從二手車入門；若還要再加上與女朋友約會、在外房租費、網路費、手機費，真的是建議年輕人就先不要勉強購買汽車。另外小施分享在購買二手車條件上，也提及小秘訣「只要是路上常看到的車都可考慮」，原因即是該款車越多人開，就能代表其妥善率高、維修容易、材料取得便宜。

知名網紅小施汐止店門口打卡地標「紅竿站」（圖片／翻攝至小施頻道YouTube）

故建議年輕人在預算有限狀況下，可先從日系國產車下手，建議將年份挑至五年內，既可以享受到二手車折價空間，車上主要零件也不會有太多問題，基本上只要定期保養、或更換耗材：如煞車皮、輪胎、來令片等，即能成為年輕人的生財工具、或擋風擋雨的跑業務交通工具。最後兩位網紅也溫馨提醒，若要考慮購買二手車的年輕人們，記得必須要選評價好，或長久經營二手車店家，否則較容易遇到調錶、AB車等奇怪狀況，可能會賠了夫人又折兵。