日前莫德納疫苗到貨108萬劑，中央流行疫情指揮中心表示，9月28日起將陸續配送至各縣市，提供給7月16日前已接種第1劑莫德納的70歲以上長者，及60歲以上原住民接種第2劑，疫情指揮官陳時中表示，mRNA的第二劑副作用會稍微多一點，再加上施打的對象是高齡長者，要特別注意施打後的身體狀況

108萬劑莫德納28日起開始配送。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中今於記者會中指出，莫德納最近兩批都是施打高齡長者第2劑，提醒民眾如果身體有狀況，可以等穩定後再安排接種，如果不放心，可以向醫師諮詢再接種。

指揮中心提醒施打第二劑莫德納要注意身體狀況。（圖／指揮中心提供）

同時陳時中也提醒，mRNA的第二劑副作用會稍微多一點，接種疫苗時應避開炎熱時段，應就近前往接種；接種後多為接種部位疼痛、紅腫等反應，通常於數天內消失，發燒(38°C)一般約48小緩解；接種後多喝水多休息，並請家人協助注意，若持續發燒超過48小時或有嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹等，請盡速就醫。

先前指揮中心已公布75歲以上長者可接種莫德納第2劑，但有民眾反映，家中長者居住地和戶籍地不同，至今未收到任一地方政府通知。對此指揮中心發言人莊人祥表示，地方政府一定先以戶籍地先通知，後續有剩餘疫苗再安排非設籍的長者接種，各縣市都有它的安排。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。