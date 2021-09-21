藝人李宇柔近日上《震震有詞》，分享與先生是青梅竹馬，但2人成長環境懸殊，從開始交往時便瞞著家中不被知道，直到先生考上台大但並未考上父母期望的醫科，加上從親戚口中得知他們交往的消息，「因為我先生的父母無法接受兒子沒有講我們交往的實話，他姐姐看到父母抱頭痛哭，就寫信辱罵我們家。」李宇柔表示，這封信字裡行間全是辱罵自己的人品和家庭，更撂下狠話要她別做白日夢、別想嫁進她們家。李宇柔當時直接將信寄給正在成功嶺服役的男友，「我先生當時痛心地活不下去，站崗時差點舉槍自盡」。

隨著先生出國就業，李宇柔也跟著前往，小倆口在國外結婚，只是回台後與婆家同住一棟大樓，卻仍被婆家當隱形人，「我們結婚宴客時婆家不願出席，不穿禮服也不收禮金，只找了幾位親戚代表，場面超冷清。」李宇柔講得激動氣憤，表示連自己的母親都因為她而遭到羞辱，「我就是恨我公公，30多年來沒有跟我媽媽打過招呼，一句親家母都沒說過，我恨大姑，把我媽媽當佣人般都沒給過好臉色。主持人謝震武不禁問李宇柔：「這個過程妳先生扮演的角色是？」李宇柔說：「我先生從未挺身而出。」

李宇柔表示為了先生放棄許多，像是先生不讓她與經紀公司簽約、不讓她接觸更多演出機會，原因是「他們已經夠不喜歡妳了，妳不要再進演藝圈。」也因為2人學歷懸殊屢被婆家刁難，甚至要求她必須考上音樂系取得大學文憑。婚後與婆家生活不睦，李宇柔說：「逢年過節在婆家，公公對我的罕病兒視而不見，只抱大姑的小孩逗玩，連全家族出遊也沒有找過我們家。」見李宇柔講得激動氣憤，專家們試著勸導她改變想法，李宇柔也趁機透過節目向婆家喊話：「希望你們不要再打電話來罵我老公，也不要干涉我們的生活。」