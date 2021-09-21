台中市長盧秀燕上周宣布請出「姐姐來了」謝金燕當購物節代言人，還要發出3.5億抽現金吸引買氣。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上周已宣布請出「姐姐來了」謝金燕當購物節代言人，還要發出3億元抽現金，但22日市議會將舉行臨時會，藍綠陣營都有議員揚言要退回市府追加的3.5億元預算，對3.5億追加預算退回隱憂，市府表示，台中餐飲業受疫情重創，年減38.8％，紓困店家、振興經濟當務之急，懇請各議員支持通過該追加預算。

台中市議會甫在上周結束定期大會會期，22日馬上接力舉行臨時會大會，審議市府110年度追加減預算等議案一讀會，但臨時會重頭戲由市府提出追加的3.5億元，在國、民兩黨引發不同「異」見。

民進黨黨團總召謝明源說，明天上午會先舉行開黨團大會進行是否退回3.5億元追加預算的討論會議，若同黨議員決議退回即退回，國民黨書記長陳政顯對民進黨意見表示尊重，強調振興加值方案已規畫於市府專案報告中，議員可以在議事堂提出質詢，不宜退回，錯失振興經濟的良機。

謝明源不滿表示，市府追加3.5億萬元內容都還未送來議會，也還未審查通過，就敲鑼打鼓宣布抽獎，要求市府趕快送追加預算內容到議會。

民進黨市議員陳世凱、林德宇、施志昌、黃守達齊聲批評方案了無新意，大家期待多時，結果依然是抽獎、抽獎還是抽獎，只是加碼更多現金獎項。

民進黨市議員周永鴻批評，市府提出的五倍券振興方案抽現金和豪宅，提不出購物節抽獎刺激市民和外地民眾增加額外消費，比百貨公司周年慶還無力，無助振興產業，強力要求退回追加的3.5億元預算。

不只綠營要退回追加預算，連國民黨市議員李中都以台中市府未於7日前，將書面報告送市議會，不符合程序制度揚言退回。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，對其他議員的意見都表達尊重，但民眾花500元有機會抽獎金5000元的價值很吸引人，相信能帶動很多人來台中消費，非執政黨不用為反對而反對，鼓勵一起來消費振興經濟。

經發局長張峯源表示，經濟部統計處數據顯示6月於三級警戒措施下，零售業營業額年減13.3％、餐飲業年減39.9％，皆為有統計資料以來最大減幅，至7月疫情趨緩，7月27日後降為二級警戒，雖然消費人潮逐漸回流，零售業營業額相較於去年同期仍年減10.3％，餐飲業則年減38.8％，如何紓困店家、振興經濟成為當務之急。

中央再次推出振興券並擴大發放額度，希望以短期、大量消費提振經濟，各地方政府則競相祭出加碼計畫因應，期待藉吸納振興券千億商機，振興地方產業；基於地方政府預算有限，如何透過有效的機制設計發揮振興券帶來的乘數效果，將是加碼計畫成功關鍵。

經發局強調，市府掌握中央振興券政策效果及消費商機，提出加值配套規劃，配合台中購物節辦理，重磅加碼「中央振興券加值計畫」經費3.5億元，爭取中央振興券千億商機，由市府主計處於今年度總預算第1次追加（減）預算案提出，8月24日經市政會議通過，隨後提送市議會完成預算編列程序。

此外，中央9月9日正式宣布振興券方案後，市府積極修正計畫細節，9月17日函送議會及各議員計畫內容，張峯源說「懇請各議員支持通過該追加預算，以利振興復甦台中經濟」。