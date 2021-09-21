蔡英文、賴清德都打高端「去不了美國」？ 陳時中一句話神回

美國公布疫苗入境新制，預計11月初實施，將要求外國旅客打完疫苗才能入境，開放的疫苗品牌目前不包括台灣國產高端疫苗；尷尬的是，我正、副總統都打高端，會不會以後去不成美國？

媒體今在疫情記者會提出上述疑慮，防疫指揮官陳時中表示，會密切與外交部連繫，觀察美國新制後續發展。他認為，若蔡英文總統、副總統賴清德有機會前往美國，「相信政治意涵遠大於防疫意義，到時候會有妥適安排。」

美國20日宣布，11月起將全面要求外國旅客入境前必須出示完整接種疫苗證明，但高端尚未取得WHO授權，國內已接種高端的逾72萬人恐被排除在外。陳時中說，該項政策暫不明朗，台灣民眾目前未受限制，仍可自由進出美國，如有進一步發展會密切注意。

儘管高端是取得美國國家衛生研究院（NIH）技術移轉的疫苗，但美國認可的疫苗名單中沒看到高端。台北市議員游淑慧認為，美國新政策恐對高端帶來衝擊，「高端最大的挑戰不是說服台灣民眾，而是要先說服國際社會接受」。

陳時中解釋，初步看來，美國新措施是針對30個國家的旅客，將來要對他們放寬的時候所採用，11月起是否全球適用，指揮中心會與外交部保持聯繫，「一個月的變化是非常多的。」

他強調，各部會正在研商，也會密切注意；高端持續進行臨床實驗，當然希望它能早日獲得國際認證。

至於我國正副元首皆施打高端，未來赴美是否會受影響？陳時中說，正、副總統接種高端代表對國產疫苗有信心，如果未來有需要造訪美國，政治意涵大於防疫意涵，自然會有妥善的安排。