中秋連假守護市民不打烊，台中市建設局成立防疫宣導隊。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中秋連續假期期間，台中市府建設局「防疫宣導隊」，自17日起於台中公園、望高寮、草悟道及市民廣場等重點公園及園道進行四天防疫宣導作業，每日約3件左右少數民眾口罩未妥當佩戴，經勸導皆願意配合。建設局長陳大田呼籲，疫情變化莫測，提醒外出謹記戴口罩、不群聚、勤洗手，保護你我健康。

陳大田說，建設局每年成立督導隊，於中秋連假期間守護市民安全，重點巡視各區域。另外，今年配合全市防疫政策

，台中市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，建設局也第一線近距離巡查，落實防疫及禁烤。

中央宣布自9月7日至10月4日全國仍維持疫情警戒二級，台中市公園、綠地、座椅、公廁、運動場域可使用，而體健設施、兒童遊戲場及涼亭等較難保持安全社交距離的設施仍暫停開放，建設局加強重點巡查，以柔性勸導為主。

建設局連假期間歡迎市民朋友到公園園道踏青、休憩，提醒民眾於戶外場地及開放空間仍應佩戴口罩，必要場所配合實聯制措施，保護大家的健康。