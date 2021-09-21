oqLiq打造虛擬立體迷宮般的場景，以全3D虛擬秀完成時裝展演。（oqLiq提供）

年初時台灣時裝品牌oqLiq於紐約時裝周上，以全3D虛擬秀完成時裝展演，2022春夏系列，品牌繼續以3D虛擬秀呈現於倫敦時裝周上。本季以時空為主題，場景設定於網路立體迷宮，服裝以《易經》中相似的平行宇宙概念為題，如同書中六十四卦之一的「爻」為例，其所呈現的是不同選擇下的變化，如同平行可為同一平面產生，也可產生於立體幾何上，人的每個選擇也都有自己的氣場，並如同水墨畫般，可能是立體、也可全方位擴散，這也是一種延伸附著概念，就像口袋附著於服裝一般，在最後我們必須破壞才能產生解構，在混沌、不確定中找尋真理。

oqLiq於倫敦時裝周上，以3D虛擬秀發表2022春夏系列新作。（oqLiq提供）

品牌出自古色古香的台南，品牌設計師林家豪與洪琪經常翻玩文化符碼、研究中國象形文字等，故作品也多蘊含東方藝術美學，另外服裝多以簡約設計為主，順應身體的流暢線條感剪裁、都會機能材質是其特色。將傳統、在地文化轉譯為時裝元素的他們，面對疫情對於時裝品牌展演的打擊，品牌希望能用新形勢去實驗新型態的時裝週，故利用科技的優勢來呈現實體拍攝沒有辦法達到的效果，但品牌主理人們也直言「這是個艱難的挑戰，當然還有些須克服的技術問題。」雖每次的作品並不是最完美的，但已盡了全力，同時也表示：「可能有些朋友還是覺得黑人問號，但是沒關係，畢竟最迷惘的人是我們自己，做品牌就是在不斷地自我懷疑中沉默掙扎。」