台南市今年中秋節格外冷清，除了烤肉規模縮小，煙火取締更加嚴格，台南市環保局20日晚間再開3張罰單，收假前已告發6件，共計勸導223件，海線熱門景點都出動重兵巡守，夜遊民眾互相提醒，抱怨沒煙火又無法聚眾烤肉，失了秋節團圓味。

台南市黃金海岸、林默娘公園與觀夕平台往年都是民眾燃放與觀看煙火熱區，今年台南市政府組聯合稽查小組，重兵防守海線各景點，碼頭道路還拉起黃線封閉，民眾只能點點仙女棒，放1、2根沖天炮解癮。

晚間10時過後，就是嚴格禁止燃放炮竹時間，台南市環保局連日在海邊巡查，20日深夜11時30過後，放煙火熱區黃金海岸一帶下起大雨，民眾以為稽查員因雨撤離，開始肆無忌憚大放煙火，稽查員當場開單告發，煙火攤商見狀也跟著收攤。

光在20日一晚，環保局開出3張罰單、78張勸導單。總計連假開出223張勸導單，告發開罰6件。台南市環保局並稱，最後一天晚上仍會加強熱區稽查。

有民眾抱怨，中秋節親友團圓返鄉，烤肉、放煙火是增加團圓味，今年在疫情之下，烤肉規模限縮，放煙火取締更嚴，失去了中秋團圓的樂趣。

台南市環保局長謝世傑指出，依噪音管制法第8條公告規定，夜間10時起至隔日上午7時不得施放爆竹煙火，過去特殊節慶例外的條款已修改，除了春節之外都比照平日，違者可處3000元至3萬元罰鍰。