2021台中市金龍盃全國青少棒菁英賽自15日起閉門開打，市府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視基層棒球發展，而推動三級棒球人才培育為運動扎根的重要環節，這次賽事吸引全國共64隊優秀勁旅齊聚台中較勁，中秋連假期間分別於台中萬壽、櫻花、舊正、台體大、文中10及沙鹿運19棒球場等球場熱血開戰，台中包括中山國中及西苑高中（國中部）均出賽力拼冠軍盃，而地主隊西苑高中（國中部）已晉級8強，賽事精采可期。

運動局指出，台中金龍盃菁英賽分為少棒、青少棒、青棒三個層級，個別提供小學、國中及高中職優秀球員競技舞台。青棒率先於日前圓滿落幕，青少棒菁英賽15日起閉門開打，少棒菁英賽則將於10月7日至13日於金龍、萬壽、櫻花、東英、舊正、上楓、舊正、太原及文中10棒球場閉門舉辦，再視疫情狀況滾動式檢討。

台中基層三級棒球發展蓬勃，培養許多優秀棒球人才，如曾前往美職發展的胡智為、吉力吉撈·鞏冠、鄧愷威，以及中信兄弟棒球隊黃韋盛等人，而台中成棒隊陣中也延攬多位在地好手。

為提升社區棒球風氣，金龍盃社區TeeBall錦標賽、社區軟式青少棒錦標賽及社區MiniBaseball錦標賽將於9月25、26日開打；金龍盃社區軟式少棒錦標賽也將於10月2、3日舉行；國小樂樂棒球錦標賽將於11月13日至14日於朝馬足球場登場。賽事目前均閉門舉辦，並視疫情狀況滾動式檢討。

運動局強調，活動因應疫情，配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，落實所有參加人員實聯制、全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施，體溫超過37.5度者不得入場。

台中積極推動棒球運動，盧市長上任後致力推展各級棒球運動，市府每年支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，並與委員會、協會及各棒球體育運動團體合作，舉辦金龍盃、學生聯賽、女子棒球、不老棒球、迷你棒球賽等賽事，促進球隊交流，並爭取亞錦賽、世界12強棒球錦標賽等國際賽事在台中舉辦，深耕台中棒球運動文化。