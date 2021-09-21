桃園市蘆竹區昨（20）深夜發生2名年輕移工騎著1輛自行車，在1處路口闖紅燈時遭轎車當場撞飛，2名移工年僅19歲與23歲，騎車的19歲男一度被輾壓在車底，2人送醫後均不治身亡；而事發撞擊影片曝光，當下轎車高速猛撞，直接撞飛2人，警方還查出騎單車男子酒測值達0.82毫克，車禍確切原因待釐清。

蘆竹警方表示，19歲洛姓男移工騎乘自行車載著23歲阮姓男移工，行駛南山路二段往山腳方向於南山路二段205巷口，在綠燈進入路口後，從最外側車道直接左轉，未依規定兩段式左轉，與26歲謝姓男子駕駛自小客直行南山路二段往南崁方向發生碰撞。

蘆竹區2名年輕男子騎著1輛自行車，在路口闖紅燈時遭轎車當場撞飛，2名男子年僅19歲與23歲，送醫後均不治身亡。（警方提供）

驚悚撞擊瞬間 19歲男單車載人遭撞飛雙亡 酒測值驚人

自行車駕駛洛男因遭撞擊跌入路旁自小客車底，消防人員使用頂撐器將其救出，傷勢為OHCA，阮男雖無受困但也OHCA，2人分別送往長庚醫院及敏盛醫院急救，不過2人仍宣告不治。

蘆竹分局指出，洛姓移工經抽血檢驗，酒測值為0.82MG/L，謝男酒測值為零。再度呼籲民眾酒後請勿駕駛交通工具，行經路口請減速慢行，以免造成發生意外，造成不可挽回的悲劇。

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