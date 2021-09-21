台灣不少民眾都有租屋經驗，若遇到好房東和室友簡直上天堂，反之就像住進地獄般難熬，媒體人許聖梅近日在節目中爆料，某男主持人的女室友每次洗澡後都不穿衣，讓他火大到失眠。

許聖梅曾擔任娛樂記者多年，聽過超多演藝圈的奇聞軼事，她最近錄製節目《新聞挖挖哇》，分享一位男性廣播主持人的租屋趣事，許聖梅形容該男主持人長得帥、體態健美，曾租到一間三房一浴室的屋子，主臥室住了一位離婚的大姐，雖然是男女混宿，但房東再三保證房客都很客氣，便不以為意的住進去了。

沒想到這位女室友的生活習慣，把男主持人嚇了一大跳，許聖梅轉述當時情況：「大姐去洗澡出來，是不穿衣服，只圍一個（條）毛巾，也不趕快回去穿衣服，就過來跟他聊天。」男主持人忍無可忍，決定跟房東投訴，希望對方可以要求女室友改進，但房東沒打算處理，僅回：「她又沒犯法，而且她不穿衣服她也沒有怎樣，要不然你就不要看。」

結果這位女室友變本加厲，洗完澡連毛巾都不圍，直接光溜溜走出來，並走到男主持人的房間找他聊天，男主持人強忍怒氣兩、三個月，簡直快受不了，每天都處於失眠狀態，不過這樁趣事對節目現場男來賓來說似乎是個超大福利，主持人鄭弘儀開玩笑說：「那可不可以介紹給H？」H順勢接話：「其實這種環境我是可以接受。」把大家都逗成一片。