27歲網美Enako（えなこ）被封為「日本第一Coser」，外型甜美可愛還擁有E罩杯傲人上圍，逆天身材讓她圈粉無數，在社群網站吸引超過百萬粉絲追蹤，日前她為了宣傳新寫真集，曬出一系列居家辣照，再度突破尺度，讓粉絲看了陷入瘋狂。

Enako平時除了會在社群平台分享各種Cosplay照片外，也會曬出火辣美照，日前她在家自拍辣照，身穿白色連帽外套，裡面卻沒有穿任何衣服，由於拉鍊沒有拉上，讓她的東西半球形狀全被看光，超兇的養眼畫面引起粉絲暴動，不到一天就吸引超過11萬人按讚。

Enako眼神迷茫的看著鏡頭，頓時電翻一票粉絲，她也在內文為自己的寫真集宣傳，讓網友忍不住大讚，「女神降臨」、「既可愛又漂亮，無論什麼都很適合妳！」、「真的好性感！」、「超級漂亮」、「太可愛了」、「一起住的話會不會移不開視線」、「超級可愛，我會支持妳的」。

過去Enako曾為了宣傳寫真集上傳一段畫面，影片中圍著浴巾的Enako，在攝影師的指導下，在溫泉邊擺出各種撩人姿勢，沒想到下秒浴巾卻掉落，讓她忍不住發出驚呼，儘管她早已做好防護措施並沒有走光，這段影片還是受到PTT網友熱議，「饒是如此，老衲也頂不住」。