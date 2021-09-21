男子心情差持刀隨意畫破機車坐墊，新莊警火速攔公車逮人（翻攝照片／戴上容新北傳真）

33歲邱男疑因心情不好，本月初持鐮刀走路行經新莊頭前庄捷運附近時，沿路破壞數量機車騎士坐墊，路過民眾驚嚇不已，新莊警方獲報後立刻啟動線上警網迅速到場，警員駕車在車陣中鳴笛穿梭找尋公車，最後順利攔下犯嫌搭乘的公車後，將他逮捕送辦。

據了解，邱男住在嘉義，說話顛三倒四，過去曾在新莊某家具公司上班，疑似與公司有薪資糾紛，邱男三番二次登門要錢，該公司不勝其擾。公司負責人強調，雙方已沒有欠任何積欠薪水的問題，但邱男屢次藉故騷擾，讓他們很為難。

本月4日傍晚，邱男獨自一人又帶著鐮刀登門要錢，見對方不理會，離開時竟然故意毀損停車場內的汽車，步行到頭前庄捷運附近，還用鐮刀畫破停在路旁的三輛機車坐墊，更跑到中正路上一家電動車行開口向店家老闆借15元，老闆覺得怪怪婉拒邱男要求，未料，邱男竟將店家門口橫桿踢倒，並在門口大聲叫囂。

附近民眾說，男子看起來不是很正常，後來見到邱男拿著鐮刀，於是趕緊報警，新莊派出所員警火速趕往現場，但警方抵達時，邱男已搭上公車離開，員警擔心有無辜民眾受害，不顧當時下班尖峰時段塞車，鳴警笛在車陣中追逐公車，最後在中正路上攔下這輛公車，上車跟司機詢問，此時邱男正好也從後面下車，當場被員警攔下盤查，帶回偵辦。

警方表示，目前無辜被毀損後照鏡的汽車車主，及三名機車騎士要向邱男提告毀損罪外，也要向他求償損失，估計至少得賠2萬元，員警並將男子依刑法恐嚇及毀損等罪移送地檢署偵辦。